Kuveyt: İran saldırısında son 48 saatte 24 İHA etkisiz hale getirildi

Kuveyt ordusu, İran'ın ülkeye yönelik saldırısında son 48 saatte hava sahasına giren 24 insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Kuveyt ordusundan yapılan açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Ülke hava sahasında son 48 saatte tespit edilen 24 İHA'nın da etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, ülkeye yönelik saldırılarda yaralananlar olduğu aktarıldı.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları başlattığı 28 Şubat'tan bu yana Kuveyt hava sahasında toplam 379 balistik füze, 15 seyir füzesi ve 893 İHA'nın tespit edildiği kaydedildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), gece ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla İran'daki çok sayıda hedefe yönelik saldırıları başlattığını duyurmuştu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu da ABD'nin saldırılarına karşılık Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün'deki bazı ABD noktalarını hedef aldığını açıklamıştı.