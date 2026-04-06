Kuveyt Ulusal Muhafızlar Başkanlığı: Askeri güçler 4 İHA'yı düşürdü

Kuveyt Ulusal Muhafızlar Başkanlığı, güvenlik sağlamakla sorumlu oldukları bölgelerde son 24 saatte 4 insansız hava aracını (İHA) düşürdüklerini açıkladı. Açıklamada, bu operasyonların güvenliği artırmak ve olası tehditlere karşı koymak amacıyla yapıldığı vurgulandı.

Kuveyt Ulusal Muhafızlar Başkanlığı, askeri güçlerinin "güvenliğini sağlamakla sorumlu olduğu bölgelerde" 4 insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü açıkladı.

Başkanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, askeri görev gücünün, sorumlu olduğu bölgelerde son 24 saatte 4 İHA'yı düşürdüğü belirtildi.

Açıklamada, bunun güvenliği artırmak, hayati önem taşıyan yerleri korumak ve olası tehditlere karşı koymak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında gerçekleştirildiği vurgulandı.

Halka, ilgili makamlar tarafından verilen güvenlik ve emniyet talimatlarına uyma çağrısı yapılan açıklamada, İHA'ların kaynağına ilişkin bilgi verilmedi.

Kaynak: AA / Esat Fırat
