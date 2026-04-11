Kütahya'da 4.8 büyüklüğünde deprem

Güncelleme:
Kütahya Valisi Musa Işın, Simav merkezli 4,8 büyüklüğündeki depremin ardından herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını açıkladı. Ekiplerin sahada incelemelere başladığını belirten Işın, vatandaşların güvenliği için gerekli önlemlerin alındığını vurguladı.

VALİ IŞIN: BİR OLUMSUZLUK BİLDİRİLMEDİ

Kütahya Valisi Musa Işın, Simav merkezli depremde herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını açıkladı. Sanal medyadan açıklama yapan Vali Işın, "Bugün Simav ilçemiz Yemişli köyünde 17.31'de 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem, çevre illerden de hissedilmiş olup, çok şükür şu ana kadar ciddi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. AFAD başta olmak üzere tüm kurumlarımızın ekipleri, sahada gerekli tarama ve incelemelere başlamış durumdadır. Vatandaşlarımızın güvenliği için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bu vesileyle depremden etkilenen kıymetli hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
