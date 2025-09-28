Haberler

Kütahya Simav'da 5,4 Büyüklüğünde Deprem

Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kütahya Simav'da meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamalarda bulundu. AFAD ve ilgili kurumların saha taramalarına başladığını duyurdu.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kütahya Simav'da meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır" dedi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından, "Kütahya Simav'da 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" açıklamalarında bulundu.

Kaynak: ANKA / Güncel
