Haberler

Kütahya polisi 154 suçtan 543 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı

Güncelleme:
Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 154 suç kaydı bulunan ve toplam 543 yıl 9 ay hapis cezası kesinleşmiş firari D.E'yi Antalya'da yakaladı. Operasyonda, çok sayıda dijital materyal da ele geçirildi.

Kütahya polisi, 154 suç kaydından toplam 543 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü Antalya'da yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, firari hükümlü D.E'nin (36), Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki bir adreste saklandığını belirledi.

Polis, düzenlediği operasyonda, 147 "başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama", 3 "nitelikli dolandırıcılık", 2 "mühür bozma" ve 2 "basit yaralama" suçundan toplam 543 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı.

Evde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Firari hükümlünün emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Muharrem Cin - Güncel
