Kütahya'nın Simav İlçesinde 4 Büyüklüğünde Deprem

Kütahya'nın Simav İlçesinde 4 Büyüklüğünde Deprem
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Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 02.53'te 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 12,55 kilometre olarak belirlendi.

Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 02.53'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.53'te merkez üssü Kütahya'nın Simav ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 12,55 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut - Güncel
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