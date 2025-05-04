Kütahya'nın Simav İlçesinde 4 Büyüklüğünde Deprem
Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 02.53'te 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 12,55 kilometre olarak belirlendi.
Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 02.53'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.53'te merkez üssü Kütahya'nın Simav ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 12,55 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Kaynak: AA / Fatih Gokbulut - Güncel