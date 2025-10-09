Haberler

Kütahya'nın Simav İlçesinde 4,9 Büyüklüğünde Deprem

Kütahya'nın Simav ilçesinde 02.54'te meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremin 12,1 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 02.54'te 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Simav ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 12,1 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: AA / Semih Erdoğdu - Güncel
