Kütahya'nın Simav ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem

Güncelleme:
Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 01.48'de 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 10,31 kilometre olarak belirlendi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Simav ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 10,31 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

