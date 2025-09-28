Haberler

Kütahya'nın Simav İlçesinde 4,0 Büyüklüğünde Deprem

Güncelleme:
AFAD, Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 13.12'de 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği 10,59 kilometre olarak kaydedildi. Simav'da daha önce saat 12.59'da 5,4 büyüklüğünde bir deprem de yaşanmıştı.

(ANKARA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 13.12'de Kütahya'nın Simav ilçesinde 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre deprem yerin 10,59 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Simav'da, saat 12.59'da da 5,4 büyüklüğünde deprem kaydedilmişti.

