Kütahya'nın Simav İlçesinde 4,0 Büyüklüğünde Deprem
AFAD, Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 13.12'de 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği 10,59 kilometre olarak kaydedildi. Simav'da daha önce saat 12.59'da 5,4 büyüklüğünde bir deprem de yaşanmıştı.
