Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği 2024 Çalışmalarını Açıkladı

Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Yenipazar, derneğin 2024 yılı çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Yenipazar, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte dernek binasında bir araya geldiği gazetecilere faaliyetlerini anlattı.

Kütahya'da 10 yılı aşkın bir zamandır yurt içi ve yurt dışındaki birçok ihtiyaç sahibine hayırseverlerin yardımlarıyla destek olduklarını dile getiren Yenipazar, şunları söyledi:

"Atalarımız, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' demiş. Bizler de 'insanı yaşat ki dünya var olsun' diyoruz. Bu anlayışla yeryüzünde yardıma muhtaç kimler varsa elimizdeki imkanlarla onlara yardım etmeye çalışıyoruz. Çalışmalarımız kapsamında il genelinde bize ulaşan 93 yetim çocuğumuza destek oluyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan protokol kapsamında okullarda uyguladığımız 'İyilikte Yarışan Sınıflar' adlı projemizde Kütahya'daki 138 okulumuzda 264 yetime destek oluyoruz. Buradaki amacımız henüz küçük yaşlardaki çocuklarımıza iyilik yapabilmeyi, bir başkasının derdiyle dertlenebilmeyi öğretmek."

Yenipazar, yaptıkları ayni ve nakdi yardımlara ilişkin de bilgileri paylaştı.

Depremzedelere için 3 milyon 36 bin tutarında yardım malzemesi gönderdiklerini anlatan Yenipazar, şöyle devam etti:

"İlimizdeki ihtiyaç sahiplerimize yiyecek, giyecek, yakacak, sağlık, hijyen, kırtasiye gibi 5 milyon 46 bin 322 lira tutarında yardımda bulunduk. İsrail saldırıları altındaki Filistinliler için 8 milyon 100 bin 285 lira nakdi yardım ulaştırdık. Yurt dışındaki yaklaşık 17 diğer ülkeye 13 milyon 162 bin 393 lira tutarında yardım gönderildi. Yurt dışında, özellikle Afrika ülkelerindeki vatandaşların su ihtiyacı için 10 su kuyusu daha açtırdık, yine o bölgedeki 78 vatandaşın katarakt ameliyatını hayırseverlerimizin destekleriyle yaptırdık."

Yenipazar, sosyal ve kültürel birçok etkinlik düzenlediklerine değinerek, çalışmaların bu yıl da artarak devam edeceğini sözlerine ekledi.