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Kütahya İHH, ihtiyaç sahibi yaklaşık 100 aileye kömür ve 400 aileye erzak dağıttı

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Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği, kent merkezinde belirlediği ihtiyaç sahibi ailelere kömür ve erzak yardımı dağıttı. Dernek, yaklaşık 100 aileye kömür, 400 aileye erzak ulaştırdı; yardımların önümüzdeki aylarda da süreceği belirtildi.

Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği, kentteki ihtiyaç sahibi ailelere kömür ve erzak yardımında bulundu.

Dernek Müdürü Şaban Başyiğit, gazetecilere yaptığı açıklamada, kent merkezinde belirledikleri ihtiyaç sahibi ailelere kömür ve gıda paketi yardımında bulunduklarını bildirdi.

Başyiğit, şunları kaydetti:

"Kış günlerinde evlerinde yakacak kömürü bulunmayan ihtiyaç sahibi ailelerimizin tespitini daha önceden yapmıştık. Şimdi de Genç İHH Çalışan Gençlik Birimimiz, il merkezinde yaklaşık 100 ailemize kömürlerin dağıtımını gerçekleştiriyor. Hem kömür dağıtımını yapan kardeşlerimizden hem de yardımları bize ulaştıran hayırseverlerimizden Allah razı olsun."

Kömür dağıtımının dışında ayrıca 400 aileye de erzak dağıtımı yapıldığını kaydeden Başyiğit, yardımların önümüzdeki aylarda da devam edeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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