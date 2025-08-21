Kütahya Hava Er Eğitim Tugayı'nda Yemekhane Yangını Kontrol Altına Alındı

Kütahya'daki Hava Er Eğitim Tugayı'na ait yemekhane çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Vefa Mahallesi'nde bulunan Kütahya Hava Er Eğitim Tugayı'ndaki yemekhanede yapılan tadilat sırasında yangın çıktı.

Yangına ilk müdahaleyi tugayda bulunan itfaiye yaptı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Çalışmalara Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler de destek verdi.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Kütahya Valisi Musa Işın, AA muhabirine, yangının tugay yemekhanesindeki tadilat sırasında çıktığını söyledi.

Yangında can kaybı ya da yaralanma olmadığını belirten Işın, "Ekiplerimizin müdahalesiyle yangın çevreye yayılmadan kontrol altına alınarak söndürüldü." ifadelerini kullandı.