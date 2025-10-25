Haberler

Kütahya Gazeteciler Birliği, Cumhuriyet Başsavcısı ve Adalet Komisyonu Başkanını Ziyaret Etti

Kütahya Gazeteciler Birliği, Cumhuriyet Başsavcısı ve Adalet Komisyonu Başkanını Ziyaret Etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya Gazeteciler Birliği yönetimi, kentin sorunları hakkında görüş alışverişinde bulunmak amacıyla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Uzun ve Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Deniz Malkoç'u ziyaret etti. Ziyarette başkan hediye olarak çini pano takdim etti.

Kütahya Gazeteciler Birliği yönetimi, Kütahya Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Uzun ile Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Deniz Malkoç'u ziyaret etti.

Birlik Başkanı Cavit Kocaçay ve yönetim kurulu üyeleri Muharrem Cin, Ramazan Doğan, Mustafa Cin ve Coşkun Çakmak, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Uzun ile Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Deniz Malkoç'a ziyarette bulundu.

Kentin sorunları hakkında görüş alışverişinde bulunan gazeteciler, Başsavcı Uzun ve Adalet Komisyonu Başkanı Malkoç'a birlik olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ziyarette Başkan Kocaçay, Uzun ve Malkoç'a çini pano hediye etti.

Kaynak: AA / Ramazan Doğan - Güncel
Terör örgütü PKK: Yarın tarihi bir adım atacağız

Erdoğan-DEM görüşmesi öncesi PKK'dan yeni hamle
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maduro: ABD'nin askeri yığınağı Venezuela kıyılarına yaklaşıyor

Dünyayı tedirgin eden savaş giderek yaklaşıyor
Serkan Balcı'nın Deniz Undav için söylediği sözler başını yaktı

Serkan Balcı'nın Deniz Undav için söylediği sözler başını yaktı
Sibil Çetinkaya 8 gündür hastanede: Ateşim düşmüyor, çok yoruldum

8 gündür hastanede: Virüsün ne olduğunu hala bulamıyoruz
Mandalina tarlada tek haneye düştü, marketten 70 liraya alıyoruz

Tarlada tek haneye düştü, marketten 70 liraya alıyoruz
Maduro: ABD'nin askeri yığınağı Venezuela kıyılarına yaklaşıyor

Dünyayı tedirgin eden savaş giderek yaklaşıyor
Yapay zeka, Fenerbahçe'nin Avrupa'da kaçıncı olacağını tahmin etti

Yapay zeka, Fenerbahçe'nin Avrupa'da kaçıncı olacağını tahmin etti
Sima Tarkan'dan cinsiyet partisine gizlilik sözleşmesi şartı

İlginç istek: Cinsiyet partisine katılmak isteyen herkese imza şartı
Kahverengi bela dünya ticaretinde lider olduğumuz ürünü de vurdu! Rekolte dibi gördü

Kahverengi bela dünya ticaretinde lider olduğumuz ürünü de vurdu
Eski tip ehliyet yenileme süresi doluyor! Bu tarihe kadar yaptıran 7 bin TL kârda olacak

Sürücüler dikkat, zaman daralıyor! Yaptıran 7 bin TL kârda olacak
Edis sahnede zor anlar yaşadı, hastalığını ilk kez açıkladı

Harbiye sahnesinde zor anlar yaşadı! Hastalığını ilk kez açıkladı
Yüzyılın Konut Projesi'nin detaylarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, örnek daireyi inceledi

7 bin lira taksitle satılacak daireyi bizzat inceledi
40 kilo veren ünlü komedyen Amy Schumer son halini paylaştı

40 kilo veren yıldız oyuncu son halini paylaştı
Yıldız Tilbe'den hayatının filme alınması fikrine sert tepki

Yıldız Tilbe soru sonrası resti çekti: Buradan yasaklıyorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.