Kütahya Gazeteciler Birliği, Cumhuriyet Başsavcısı ve Adalet Komisyonu Başkanını Ziyaret Etti

Kütahya Gazeteciler Birliği yönetimi, Kütahya Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Uzun ile Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Deniz Malkoç'u ziyaret etti.

Birlik Başkanı Cavit Kocaçay ve yönetim kurulu üyeleri Muharrem Cin, Ramazan Doğan, Mustafa Cin ve Coşkun Çakmak, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Uzun ile Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Deniz Malkoç'a ziyarette bulundu.

Kentin sorunları hakkında görüş alışverişinde bulunan gazeteciler, Başsavcı Uzun ve Adalet Komisyonu Başkanı Malkoç'a birlik olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ziyarette Başkan Kocaçay, Uzun ve Malkoç'a çini pano hediye etti.