Haberler

Kütahya'dan Suriye'ye yardım tırı gönderildi

Kütahya'dan Suriye'ye yardım tırı gönderildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği, hayırseverlerin destekleriyle hazırlanan insani yardım malzemelerini Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere tıra yükleyerek yola çıkardı. Yardım malzemeleri arasında yatak, battaniye, ayakkabı ve çocuk kıyafetleri bulunuyor.

Kütahya'da hayırseverlerin destekleriyle hazırlanan insani yardım malzemelerinin yüklendiği tır, Suriye'ye uğurlandı.

Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği, Suriye'deki ihtiyaç sahipleri için hayırseverlerin bağış ve destekleriyle acil ihtiyaç malzemeleri hazırladı. Hazırlanan malzemeler, dernek gönüllülerince tıra yüklenerek bölgeye doğru yola çıktı.

Dernek Müdürü Şaban Başyiğit, yaptığı açıklamada, Suriye'de zor şartlar altında yaşayanlar için yardım kampanyası düzenlediklerini belirtti.

Kampanya kapsamında birçok ihtiyaç malzemesinin kendilerine ulaştırıldığını dile getiren Başyiğit, şunları kaydetti:

"Suriye için acil yardım tırımızda yatak, battaniye, ayakkabı, çocuk kıyafeti, tekerlekli sandalye gibi birçok malzeme bulunuyor. Yaklaşık 4 milyon liralık bu malzemeler Suriye'deki kamplarda yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak."

Başyiğit, mazlum coğrafyalarda yaşayan ihtiyaç sahiplerine destek olmaya devam edecekleri kaydederek, derneklerine bağışta bulunan hayırseverlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Ramazan Doğan - Güncel
Öğretmen, polis, doktor! Tablo netleşti, işte ocak ayında alınacak zamlı maaşlar

İşte emekli ve memurun ocak ayında alacağı zamlı maaşlar
İstanbul barajları alarm veriyor! Son 10 yılın en düşük seviyesinde: Ciddi bir imtihandayız

Kabus senaryosu gerçeğe dönüşüyor, 10 yıldır böylesi olmamıştı

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadir Ezildi burnu sargılı fotoğrafıyla korkuttu! Gerçek sonradan ortaya çıktı

Sargılı paylaşımıyla korkuttu! Mesaj üstüne mesaj yağdı
AK Partili isim tepki göstermişti! İşte giyimiyle sınırları zorlayan o sunucu

İşte AK Partili ismin bahsettiği o sunuculardan biri
Estetiklerle bambaşka biri oldu! Yazgül, göğüs dekolteli elbisesiyle dikkat çekti

Bambaşka biri oldu! Göğüs dekolteli elbisesiyle dikkat çekti
Eski spikerden 'tehdit' iddiası: Cinsel ilişki partilerine katılmazsam, ekranda yer vermeyeceğini söyledi

Eski spikerden Ersoy için olay sözler: Cinsel ilişki partilerine...
Kadir Ezildi burnu sargılı fotoğrafıyla korkuttu! Gerçek sonradan ortaya çıktı

Sargılı paylaşımıyla korkuttu! Mesaj üstüne mesaj yağdı
Kamyon şoförü gazoz şişesindeki antifrizi içmesi sonucu ağır yaralandı

Gazoz sandığı içecek bambaşka bir şey çıktı! Yaşam savaşı veriyor
Taraftarı heyecan bastı! Inter'in yıldızı Fenerbahçe Beko'nun maçında görüntülendi

Inter'in yıldızı İstanbul'a geldi, Fenerbahçe tribününde görüntülendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşı kara kara düşündüren artış için indirim yetkisini kullanacak

Vatandaşı düşündüren artış için indirim yetkisini kullanacak
Dursun Özbek'ten Icardi'ye reddedemeyeceği teklif

Dursun Özbek'ten Icardi'ye reddedemeyeceği teklif
Icardi cephesinden Selahattin Baki'nin iddialarına yanıt

Galatasaray'ın yıldızından Selahattin Baki'nin iddialarına yanıt
Kemal Sunal'ın filmi gerçek oldu! Gece yarısı çekilen tel örgüye mahalleli isyan etti

Kemal Sunal'ın filmi gerçek oldu! Gece çekilen tel örgü isyan ettirdi
Adli emanet soyguncusu Erdal Timurtaş ve eşi için kırmızı bülten çıkarıldı

Tarihi soygun sonrası firar eden çift için harekete geçildi
Öldürüp intihar etmişti, kızıyla yan yana toprağa verildi

Boğarak öldürmüştü, yan yana defnedildiler! Gözyaşları sel oldu
title