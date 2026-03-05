Haberler

Kütahya'da yetim çocuklar iftar programında buluştu

Kütahya'da yetim çocuklar iftar programında buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği, Dünya Yetimler Günü dolayısıyla kentteki yetimler ve yakınları için iftar düzenledi.

Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği, Dünya Yetimler Günü dolayısıyla kentteki yetimler ve yakınları için iftar düzenledi.

Kentteki bir davet salonunda düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Programa katılan Vali Musa Işın, yetimlerle ilgilenerek sohbet etti.

Işın, burada yaptığı konuşmada, ramazan ayının sadece İslam dünyasını değil, bütün insanlığı kuşatan bir rahmet ve bereket iklimi olduğunu söyledi.

Ramazanın paylaşma, dayanışma ve kardeşlik duygularını güçlendirdiğini dile getiren Işın, toplumun en kıymetli emanetlerinden birinin çocuklar olduğunu vurguladı.

Işın, özellikle yetim çocuklara sahip çıkmanın büyük bir sorumluluk olduğunu anlatarak, "Çocuklarımızı milli ve manevi değerlerle yetiştirmeli, onları kötü alışkanlıklardan uzak tutmalıyız. İnançla, ahlakla ve sevgiyle büyüyen bir nesil hem ailesine hem de milletine büyük katkılar sağlayacaktır." dedi.

Devletin her zaman vatandaşlarının yanında olduğunu da vurgulayan Işın, yetimlerin, şehit ailelerinin, gazilerin ve ihtiyaç sahibi vatandaşların her zaman destekçisi olmaya devam edeceklerini belirtti.

Işın, programı düzenleyen dernek yetkililerine ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Yetim çocukların Allah'ın insanlara birer emaneti olduğunu ifade eden dernek başkanı Mustafa Yenipazar da dünyada yetimlere en çok destek olan İHH İnsani Yardım Vakfı ile çalışan dernekler içerisinde Türkiye'de nüfus oranına göre en çok yetime hamilik yapan, sahip çıkan il olduklarını söyledi.

Yetimlere çeşitli hediyelerin verildiği programa, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, İl Müftüsü İrfan Açık, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ülkü Uslu, Diyanet-Sen Kütahya Şube Başkanı Ülfet Balon, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler, bazı daire müdürleri ve kentte bulunan yaklaşık 150 yetim ve aileleri ile davetliler katıldı.

Kaynak: AA / Ramazan Doğan
İran'a ait bir İHA, Azerbaycan'ın Nahçıvan bölgesine düştü

Savaş Kafkasya'ya yayıldı! Kardeş ülkeye İran iHA'sı düştü
Hatay'da düşürülen balistik füzeyle ilgili İran'dan ilk açıklama

Hatay'da düşürülen füzeyle ilgili İran'dan ilk resmi açıklama
Avrupa'da uykular kaçtı! Meloni ülkesinin atacağı ilk adımı duyurdu

Avrupa'da uykular kaçtı! Meloni ülkesinin atacağı ilk adımı duyurdu

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Dünya devinin yıldızları bu kez arabalarıyla 'Para var huzur var' dedirtti

Videoyu izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
İran sınırına yığınak yapıyor! Tanklar gönderildi, tüm izinler iptal

İran sınırına yığınak yapıyor! Tanklar gönderildi, tüm izinler iptal
Ne olacağı merak konusu! Savaş dev organizasyonu da vurdu

Ne olacağı merak konusu! Savaş dev organizasyonu da vurdu
Deterjanlı kahve davasında milyonluk uzlaşma

Deterjanlı kahve davasında milyonluk uzlaşma
Dünya devinin yıldızları bu kez arabalarıyla 'Para var huzur var' dedirtti

Videoyu izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Devlet dairesinde skandal: Vatandaş o anları kayda alıp paylaştı

Devlet dairesinde skandal: Vatandaş o anları kayda alıp paylaştı
4-0'lık maça damga vuran kare! Beğeni yağıyor

Maça damga vuran kare