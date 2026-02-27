Haberler

Kütahya'da Yeşilay gönüllüleri iftar programında buluştu
Kütahya'da Yeşilay üyeleri ve gönüllüleri için iftar programı düzenlendi.

Yeşilay Kütahya Şubesi tarafından kentteki bir davet salonunda organize edilen "Yeşilay Gönüllülerine Vefa İftar Yemeği" programında Yeşilay gönüllüleri ve üyeleri bir araya geldi.

Programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Yeşilay Kütahya Şubesi Başkanı Mehmet Bilgili, kentte farkındalık oluşturmak için çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

İftara katılan gönüllülere teşekkür eden Bilgili, 1920 yılından bu yana her türlü bağımlılıkla mücadele eden ve her geçen gün daha da büyüyen Yeşilay'ın 106'ncı kuruluş yıl dönümünü büyük bir gururla kutladıklarını belirtti.

Bilgili, kentte Yeşilay ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi olarak ortak faaliyetlerde bulunarak vatandaşların yanında olmaya çalıştıklarını ifade etti.

Konuşmanın ardından çalışmalarıyla örnek olan ve destek veren gönüllüler ile yönetim kurulu üyelerine plaket takdim edildi.

Kaynak: AA / Ramazan Doğan
