Kütahya'da Yeni Adli Yıl Törenle Açıldı

Kütahya'da yeni adli yıl açılışı dolayısıyla yapılan törende, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Uzun ve Baro Başkanı Edip İlkay Sunay, adaletin sağlanması ve hukukun üstünlüğü hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Törende, 40 ve 50'inci yılını dolduran avukatlara plaket verildi.

Kütahya'da yeni adli yılın açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Kütahya Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Uzun, konuşmasında, tüm adli birimlerle hakkın, adaletin tecellisi ve hukukun üstünlüğü için gece gündüz yılmadan çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Adliyelerin hakkın ve adaletin kapıları olduğunu dile getiren Uzun, şunları kaydetti:

"Bu kapıdan giren herkes, hakkın ve adaletin sağlanması hususunda gecikmeden hakkını alacağı bir saikle gelecektir. Dolayısıyla bizler bu taleplerin gerçekleşmesi hususunda elimizden gelen her şeyi hiçbir bahane üretmeden bu adli yılda da yerine getireceğiz. Elbette sorunlarımız olacaktır, vardır, olmuştur. Bizler büyük bir aile olarak el birliğiyle bu sorunları gidermenin uğraşı içinde olacağız. Bu duygu ve düşüncelerle yeni adli yılın ülkemize, Kütahya'mıza, tüm yargı mensuplarına ve çalışanlarına hayırlı olmasını diliyorum."

Kütahya Baro Başkanı Edip İlkay Sunay da hukuk devletinin ancak bağımsız bir yargı ve özgür bir savunma makamıyla var olabileceğini söyledi.

Avukatlığın onurlu bir meslek olduğunu ve bu meslek mirasını geleceğe taşıyacaklarını da kaydeden Sunay, "Yeni adli yılın başlangıcında savunmanın temsilcileri olarak mesleğimizin onurunu, hukuk devletinin vazgeçilmez ilkelerini ve adil yargılanma hakkının yaşamsal önemini kamuoyuna hatırlatma sorumluluğumuz bulunmaktadır." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından mesleklerinde 40 ve 50'inci yılını dolduran avukatlara plaket takdim edildi.

Kaynak: AA / Ramazan Doğan - Güncel
