Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı yaya devriye ekipleri, Atatürk Bulvarı, Adnan Menderes Bulvarı, Meydan Mahallesi ve diğer sokaklarda 275 kişi ve 25 aracın sorgusunu, GBT kontrolünü ve denetimini gerçekleştirdi. 5 adet kesici alet ele geçirildi ve 6 kişiye idari işlem uygulandı.

Kütahya'da yaya devriye ekipleri 275 şahıs ve 25 aracın sorgusunu yaptı

Kütahya'da yaya devriye ekiplerinin 275 şahıs, 25 aracın sorgusu, GBT kontrolü ve denetimini yaptığı bildirildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Resmi Ekipler Amirliğine bağlı yaya devriye görevlileri tarafından Atatürk Bulvarı, Adnan Menderes Bulvarı, Meydan Mahallesi, Fuatpaşa Mahallesi, Mithatpaşa Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Osmanlı Caddesi, Merkez Sokak ve bağlı sokaklarda yapılan çalışmalarda, 275 şahıs, 25 aracın sorgusu, GBT kontrolü ve denetimi yapıldı. 5 adet kesici alet ele geçirilirken, huzur ve sükünu bozan 1 şahsa Kabahatler Kanunu gereği olmak üzere toplam 6 şahsa idari işlem uygulandı. - KÜTAHYA