Kütahya'da Yangın: Bir Ev Kullanılamaz Hale Geldi
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde bir evde çıkan yangın, ahırdaki büyükbaş hayvanın telef olmasına neden oldu. Olayda ev tamamen kullanılamaz hale geldi.
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde yangın çıkan ev, kullanılamaz hale geldi.
Güldüren Köyü'nde Mehmet Ali Öztürk'e ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Ahırda bulunan büyükbaş hayvanın da telef olduğu yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Ali Eroğlu - Güncel