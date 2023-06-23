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Kütahya'da uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli yakalandı

Kütahya'da uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli yakalandı

Güncel Haberler

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İ.Ç. adlı şüphelinin evine baskın düzenledi. Operasyonda 4 şüpheli yakalandı ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

KÜTAHYA'daki uyuşturucu operasyonunda, polis, 4 şüpheliyi, pencereden girdikleri evde yakalayıp gözaltına aldı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte İ.Ç. adlı şüphelinin, sokakta uyuşturucu sattığı bilgisi üzerine harekete geçti. Takibe alınan şüphelinin Gaybiefendi Mahallesi'ndeki evine, pencereden girip baskın yapan polis ekipleri, İ.Ç. ile birlikte İ.B.Ç., T.V. ve A.A.'yı yakalayıp gözaltına aldı.

Evdeki aramada 2,21 gram metamfetamin, 0,48 gram bonzai, uyuşturucu hap ve uyuşturucu içiminde kullanılan 2 aparat ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden İ.B.Ç., T.V. ile A.A. emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, İ.Ç.'nin işlemlerinin devam ettiği belirtildi. Soruşturma sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Kılıç - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Kütahya Güncel Haberler

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