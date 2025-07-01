Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gediz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 4 zanlıdan 2'si tutuklandı. Araçta 528 uyuşturucu hap, kokain, eroin ve silah ele geçirildi.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu madde getirdikleri belirlenen içinde 4 şüphelinin bulunduğu otomobili ilçe girişinde durdurdu.

Araçta yapılan aramalarda, 528 adet uyuşturucu hap, bir miktar kokain ve eroin ile 11 kenevir tohumu, esrar öğütücü, hassas terazi ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınarak emniyete götürülen zanlılardan S.G. (24) ve R.Ç. (36) çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklandı. Diğer şüpheliler A.S. (32) ve Ö.Ç. (67) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Ergün Caran - Güncel
Danimarka'da kadınlar zorunlu askerlik kapsamına alındı

Yasa geçti! Ülkedeki tüm kadınlar artık askerlik yapmak zorunda
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Defne Samyeli'den doğum günü partisinde cesur tercih

Defne Samyeli'den cesur dekolte! Belden kalçaya uzanıyor
Bakan Işıkhan en düşük emekli maaşına zam müjdesini verdi! İşte masadaki rakamlar

En düşük emekli maaşına zam müjdesi! İşte masadaki rakamlar
Timsah, suya sürüklediği yaşlı adamı öldürdü: Çevredekilerin kurtarma çabası sonuçsuz kaldı

Timsah, suya sürüklediği yaşlı adamı öldürdü
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon! Tunç Soyer dahil onlarca kişi gözaltında

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon! Tunç Soyer gözaltında
Bazı üniversitelerde yeni fakülte ve enstitüler kuruldu, bazıları kapatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 8 fakülte kapatıldı
Otoyolda korkunç manzara! Kafalarını kesip köprüye astılar

Otoyolda korkunç manzara! Kafalarını kesip köprüye astılar
Leman: Mazlum Müslüman halkın haklılığı çizilmek istendi

İnfial yaratan çirkin karikatür için Leman'dan açıklama geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.