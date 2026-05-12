Kaza yapan ehliyetsiz sürücü ve araç sahibine toplam 80 bin lira ceza

Kütahya'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Ehliyetsiz olduğu tespit edilen sürücü ve araç sahibine toplam 80 bin lira ceza kesildi.

Kaza, Yunus Emre Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde meydana geldi. A.A.Ö. yönetimindeki 35 HC 7066 plakalı otomobil, cadde üzerinde seyir halinde olan M.A. yönetimindeki 43 ADS 616 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, beton elektrik direğine çarptı. Kazada otomobilde bulunan 1 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ambulanstaki ilk müdahalesi yapılan yaralı, Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

80 BİN TL CEZA KESİLDİ

Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde otomobil sürücüsü A.A.Ö.'nün ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Ehliyetsiz sürücü ile araç sahibine toplam 80 bin lira idari para cezası uygulandı. İki aracın kullanılamaz hale geldiği kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıGözde Kılıç:

Ehliyetsiz sürücü bir suçtur, bunu yapan kişinin cezası olması tabii ki doğru. Devletimiz bu konuda gerekli işlemi yapmış, arız olmak doğru değildir. Güvenli trafik için herkesin kurallara uyması gerekiyor, bu kişi de uymasaydı belki bu kaza olmazdı. Yaralı kardeşimize geçmiş olsun.

Haber YorumlarıNur Acar:

Ama bu ceza gerçekten caydırıcı mı!? 80 bin lira yeterli mi diye soruyor insan! Acaba araç sahibi bunu bilmiyor muydu yoksa kasıtlı mı verecek!? Çok garip geliyor bana bu olaylar, her zaman birilerinin dikkat çekmemesi gerektiğini düşünüyorum. Niye bu kadar sık bu tür haberler çıkıyor acaba!?

Haber YorumlarıSibel Köse:

Ehliyetsiz mi? Ya arkadaş bunlar böyle mi geziyorlar? Atatürk zamanında böyle şey olmazdı, düzen vardı. Ehliyetsiz adamın araba kullanması nedir ya? Ceza az bulmam ben bunu. Devlet kontrol etmeli bu işleri daha sıkı.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

