Kaza yapan ehliyetsiz sürücü ve araç sahibine toplam 80 bin lira ceza

KÜTAHYA'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Ehliyetsiz olduğu ortaya çıkan otomobil sürücüsü ve araç sahibine toplam 80 bin lira idari para cezası uygulandı.

Kaza, Yunus Emre Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde meydana geldi. A.A.Ö. yönetimindeki 35 HC 7066 plakalı otomobil, cadde üzerinde seyir halinde olan M.A. yönetimindeki 43 ADS 616 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, beton elektrik direğine çarptı. Kazada otomobilde bulunan 1 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ambulanstaki ilk müdahalesi yapılan yaralı, Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

80 BİN TL CEZA KESİLDİ

Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde otomobil sürücüsü A.A.Ö.'nün ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Ehliyetsiz sürücü ile araç sahibine toplam 80 bin lira idari para cezası uygulandı. İki aracın kullanılamaz hale geldiği kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı