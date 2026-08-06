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Kütahya'da hastaneden firar eden hükümlü terminalde yakalandı

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Kütahya'da cezaevinden tedavi için getirildiği hastaneden firar eden hükümlü, polislerce yakalandı.

Kütahya'da cezaevinden tedavi için getirildiği hastaneden firar eden hükümlü, polislerce yakalandı.

Kütahya T Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi İnfaz Kurumu'nda "uyuşturucu madde ticareti" suçundan hükümlü olan G.A. (28), rahatsızlandığını söylemesi üzerine infaz koruma memurlarınca Kütahya Şehir Hastanesi'ne getirildi.

Hastaneden firar eden G.A, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince Kütahya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yakalandı.

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak veya kullanmak", "hırsızlık", "kasten yaralama", "ruhsatsız silah taşımak" ve "güveni kötüye kullanmak" suçlarından da 17 kaydı bulunan G.A, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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