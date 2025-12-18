Kütahya'da seyir halindeki otomobil yandı
Kütahya'da seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda yaralanan olmadı, ancak otomobil kullanılamaz hale geldi.
KÜTAHYA'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, araç kullanılamaz hale geldi.
Kütahya-Tavşanlı karayolu Sanayi Kavşağında seyir halinde olan M.D. yönetimindeki 43 ABM 015 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Motor kısmından dumanların çıktığını fark eden sürücü M.D., otomobili yol kenarına çekerek araçtan indi. Alevler kısa sürede otomobilin ön kısmını sardı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
Yangın nedeniyle Tavşanlı istikametine trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.