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Kütahya'da servis işletmecisine silahlı saldırı olayıyla ilgili 3 şüpheli yakalandı

Kütahya'da servis işletmecisine silahlı saldırı olayıyla ilgili 3 şüpheli yakalandı
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Kütahya'da servis işletmecisi R.Ö.'yü bacağından vurarak yaralayan 3 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı. Saldırının servis ihalesi nedeniyle yapıldığı iddia ediliyor.

Kütahya'da servis işletmecisinin tabancayla bacağından vurularak yaralanması olayına karıştıkları iddia edilen 3 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Dumlupınar Mahallesi'nde servis işletmecisi R.Ö'nün (45) 3 Temmuz'da caddede yürüdüğü sırada yanına motosikletle yaklaşan bir şüpheli tarafından tabanca ile bacağından vurularak yaralanmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışma başlattı.

Çok sayıda güvenlik kamerası kaydını inceleyerek saldırıyı gerçekleştirenin H.T. (31) olduğunu belirleyen ekipler, Ali Paşa Mahallesi'ndeki adresine gerçekleştirdikleri operasyonda şüpheliyi yakaladı.

Emniyete götürülen H.T'nin ifadesi doğrultusunda olayın azmettiricisi olduğu iddia edilen A.O.Ç. (67) ile aracılık yaptığı öne sürülen S.K. da (54) ekiplerce gözaltına alındı.

Silahlı saldırının servis ihalesi yüzünden olduğu ileri sürüldü.

Çok sayıda suç kaydı bulunan şüphelinin ifadesinde olayı para karşılığında gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 zanlı, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Muharrem Cin
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