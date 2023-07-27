Kütahya'da Seramik Fabrikasında Yangın Çıktı

Kütahya'da bir seramik fabrikasının satış mağazasının depo kısmında çıkan yangın, bitişikteki tarlaya sıçradı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken, yangının çıkış anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Yangın kontrol altına alındı.

KÜTAHYA'da bir seramik fabrikasının satış mağazasının depo kısmında çıkan yangın, bitişikteki tarlaya sıçradı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken, yangının çıkış anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Alevler, kontrol altına alındı.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Kütahya- Eskişehir yolu 4'üncü kilometrede bulunan İnköy Mahallesindeki bir seramik fabrikasının satış mağazasının depo kısmında çıktı. Paletlerin tutuşmasıyla yükselen alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek bitişikteki tarlaya sıçradı. İhbarla bölgeye itfaiye, orman, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 10 itfaiye aracı, 2 arazöz, 1 TOMA ve 50 personelle yangına müdahale edilirken, söndürme çalışmalarına çevredeki fabrikalara ait kepçe ve dozerler de destek verdi. Dumandan etkilenen 2 itfaiye erine ise olay yerinde bulunan sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Öte yandan, yangının çıkış anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; fabrikanın depo kısmının yanında bulunan paletlerin bir anda tutuştuğu yer aldı.

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