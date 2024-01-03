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Kütahya'da şarampole savrulan araçta 5 kişi yaralandı

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Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, şarampole savrulan hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde, şarampole savrulan hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı.

S.A'nın kullandığı 45 RM 835 plakalı hafif ticari araç, Kütahya-Çavdarhisar kara yolu Suzukaya köyü mevkisi yakınında kontrolden çıkarak şarampole savruldu.

Sürücü ile araçtaki 2'si çocuk 4 kişinin yaralandığı kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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