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3 partinin kıyasıya yarıştığı Kütahya'da oylar yeniden sayılacak

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31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin sonuçlarına ilişkin itiraz süreçleri devam ediyor. CHP, MHP ve Ak Parti'nin birbirine yakın oylar aldığı adayı Kütahya'da oyların yeniden sayılmasına karar verildi.

Kütahya'da yerel seçim yarışında CHP adayı Eyüp Kahveci yüzde 29.69, MHP adayı Alim Işık yüzde 29.25 ve AK Parti adayı Kamil Saraçoğlu ise yüzde 27.71 oy aldı.

MHP İTİRAZ ETTİ

Sonuçların belli olmasının ardından Kütahya MHP İl Başkanlığı, Eyüp Kahveci'nin kazandığı seçim sonuçlarına itiraz etti. Merkez İlçe Seçim Kurulu'na başvuran parti ilgilileri, Kütahya'daki belediye seçiminin iptali ya da 549 sandıktaki tüm oyların yeniden sayımını talep etti. İtiraz süreciyle ilgili son sözü söyleyen YSK, oyların yeniden sayılmasına karar verdi.

3 partinin kıyasıya yarıştığı Kütahya'da oylar yeniden sayılacak

"HALKIN İRADESİ HAZMEDİLEMEDİ"

Öte yandan; yapılan itirazları değerlendiren CHP adayı Eyüp Kahveci, "Burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin 74 yıl sonra kuruluşun ve kurtuluşun şehri olan Kütahya'da halkın iradesini ortaya koyularak seçilmesinin hazmedilememesi var" sözleriyle tepkisini dile getirmişti.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (11)

Hikmet Bal:

yeniden sayılsa n'olacak ki CHP biraz daha fark atacak

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Can null:

Kesin

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Mustafa TekkaleMMM:

Yenilenmiyor yeniden sayılıyor

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Mülayim sert:

AKP'nin kılpayı kazandığı il ve ilçelerde niçin oyların yeniden sayılması talebi reddediliyor

83
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YILDIRAY YILDIRIM:

padişah öyle buyurduğu içindir

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Mustafa Aydogan:

İmamoğlu’nun ilk seçimi geldi aklıma. Ufak bir fark varken yenilenen seçimde 2-3 katına çıkmıştı. :)))))

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9
yanıtYanıtla
Halil Gülşahin:

Seçim yenilense dediğin olurdu Şimdi mevcut oylar sayılacağı için üç aşağı beş yukarı

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o zen:

Yenilen Pehlivan güreşe doymazmış. Hile yapmadılarsa CHP daha da bi fark atacak

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yanıtYanıtla
Mert Kafkas Sahin:

CHP nin bir oyla evet BİR oyla kaybettiği yerde ne iptal ne yeniden sayım varken adamların istediği her yerde fark daha fazla iken şefim tekrarlanıyor yeniden sayım oluyor. Nefret ediyorum bu sakatlıktan.

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yanıtYanıtla
Deniz Fırat:

Itiraz edilen,yeniden sayim yapilan veya secim yenilecek yerlere bakiyorum. itiraz eden ya akp ya mhp. Diger partilerin itirazlari dogrudan reddediliyor.

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