Kütahya'da Otomobil Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
Kütahya'nın Gediz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil yön levhasına çarptıktan sonra sürücü hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kütahya'nın Gediz ilçesinde, yön levhasının beton kaidesine ve metal direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Resul Aslan (22) idaresindeki 43 ACL 352 plakalı otomobil, Gediz-Uşak kara yolunun 9. kilometresindeki yön levhasının beton kaidesine ve metal direğin alt bölümüne çarptı.
Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen aracın sürücüsü Aslan'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
İtfaiye ekiplerince otomobilden çıkarılan cenaze, Gediz Devlet Hastanesi morguna götürüldü.