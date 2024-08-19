Üye Girişi
Haberler

Kütahya'da Otomobil Kazası: Kardeşler Toprağa Verildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Mine Acar ve Melike Acar kardeşlerin cenazesi düzenlenen törenle toprağa verildi. Kazada hayatını kaybeden kardeşler için gözyaşları sel oldu.

KÜTAHYA'da, yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Mine Acar (16) ve Melike Acar (15) kardeşler toprağa verildi. Cenazede Arif Acar, kızlarının tabutlarına sarılarak gözyaşı döktü.

Kütahya- Eskişehir kara yolu Çiniciler Çarşısı önünde önceki gece Mine Acar ve Melike Acar'a, yolun karşısına geçerken Samet Sadıç yönetimindeki otomobil çarptı. Kazada iki kız kardeş hayatını kaybetti.

Kütahya Şehir Hastanesi'nde otopsi işlemleri tamamlanan Mine ve Melike Acar kardeşler için bugün Ziya Hisar Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Acar kardeşlerin ailesi, arkadaşları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenazede Arif Acar, kızlarının tabutlarına sarılarak gözyaşı döktü. Acar kardeşler, kılınan cenaze namazlarının ardından Kütahya Şehir Mezarlığı'na toprağa verildi.

Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Samet Sadıç, dün çıkarıldığı Kütahya Adliyesi'nde tutuklanarak cezaevine konulurken, otomobilin arkasında yazan 'Killer 777' (katil) yazısı ise dikkat çekti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Melike Acar Mine Acar Kütahya Trafik Kazaları Hukuk Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Abdülkerim Durmaz hangi kanalda çıkıyor? Abdülkerim Durmaz hangi kanala geçti 2024-25? Sinan Engin hangi kanalda çıkıyor? Sinan Engin hangi kanala geçti 2024-25? Emir Kaan Gültekin kimdir? Emir Kaan Gültekin kaç yaşında, mevkisi ne? İstanbul Fatih sokak köpeklerinin öldürdüğü adam kim, adı ne? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 20 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 20 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 20 Ağustos Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 20 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 20 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Ahmet Ercanlar hangi kanalda çıkıyor? Ahmet Ercanlar hangi kanala geçti 2024-25? Rasim Ozan Kütahyalı hangi kanalda çıkıyor? Rasim Ozan Kütahyalı hangi kanala geçti 2024-25? Ahmet Çakar hangi kanalda çıkıyor? Ahmet Çakar hangi kanala geçti 2024-25? Mehmet Demirkol hangi kanalda çıkıyor? Mehmet Demirkol hangi kanala geçti 2024-25? Uğur Karakullukçu hangi kanalda çıkıyor? Uğur Karakullukçu hangi kanala geçti 2024-25? Ali Ece hangi kanalda çıkıyor? Ali Ece hangi kanala geçti 2024-25? Nihat Kahveci hangi kanalda çıkıyor? Nihat Kahveci hangi kanala geçti 2024-25? Galatasaray Şampiyonlar Ligi astroloji tahmini ne? Astrolog Carolyne Faulkner'in Galatasaray tahmini ne? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 19 Ağustos Pazartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Çankırı yangın söndü mü SON DAKİKA? E devlet ücretli mi olacak? Edevlet sorgulamaları paralı mı olacak? Engin Baytar hangi kanalda çıkıyor? Engin Baytar hangi kanala geçti 2024-25? Batuhan Karadeniz hangi kanalda çıkıyor? Batuhan Karadeniz hangi kanala geçti 2024-25?
title