Kütahya'da orman yangını! Bölgeye çok sayıda ekiple birlikte helikopter ve uçak da sevk edildi - Haberler

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Kütahya'da orman yangını! Bölgeye çok sayıda ekiple birlikte helikopter ve uçak da sevk edildi

Haberler.com - Mustafa Akçay - Güncel
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Kütahya'nın Emet ilçesindeki ormanlık alan yangın çıktı. Kısa sürede yayılan alevleri kontrol altına alabilmek için bölgeye yangın söndürme helikopteri ve uçağıyla birlikte çok sayıda arasöz sevkedildi. Geniş bir alanda etkili olduğu yangının müdahaleye vatandaşlar da yardım ediyor.

Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Küreci köyü ile Samrık köyü arasında kalan bölgedeki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Son dakika haberi... Kütahya'da Emet'te orman yangını... Ekipler yangına müdahale ediyor

BÖLGEYE HELİKOPTER VE UÇAK SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda kara ekibinin yanı sıra yangın söndürme helikopteri ve uçağı sevk edildi. Ekiplerin, yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Geniş bir alanda etkili olduğu öğrenilen yangınla müdahaleye vatandaşlar da yardım ediyor.

Son dakika haberi... Kütahya'da Emet'te orman yangını... Ekipler yangına müdahale ediyor

"KONTROL ALTINA ALMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR"

Kütahya Orman Bölge Müdürü Birol Dündar, yaptığı açıklamada, yangını söndürmek için ekiplerin bölgeye sevk edildiğini söyledi. Bölgeye yangın söndürme uçağı ve helikopteri talep ettiklerini belirten Dündar, "Yangın, tepe yangını şeklinde sürüyor. Ekiplerimizi bölgeye sevk ettik. Şu anda yangını kontrol alma çalışmaları devam ediyor." dedi.

Son dakika haberi... Kütahya'da Emet'te orman yangını... Ekipler yangına müdahale ediyor

Son dakika haberi... Kütahya'da Emet'te orman yangını... Ekipler yangına müdahale ediyor

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