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Kütahya'da orman yangını

Kütahya'da orman yangını
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KONTROL ALTINA ALINDIKütahya'nın Domaniç ilçesinde tarım arazisinden ormana sıçrayan yangın, ekiplerin yaklaşık 6 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde tarım arazisinden ormana sıçrayan yangın, ekiplerin yaklaşık 6 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 5 hektarlık ormanın zarar gördüğü belirtildi. Soğutma çalışmalarının yapıldığı bölgede yangının çıkışıyla ilgili de soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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