Kütahya'da orman yangını
KONTROL ALTINA ALINDIKütahya'nın Domaniç ilçesinde tarım arazisinden ormana sıçrayan yangın, ekiplerin yaklaşık 6 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı.
KONTROL ALTINA ALINDI
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde tarım arazisinden ormana sıçrayan yangın, ekiplerin yaklaşık 6 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 5 hektarlık ormanın zarar gördüğü belirtildi. Soğutma çalışmalarının yapıldığı bölgede yangının çıkışıyla ilgili de soruşturma başlatıldı.