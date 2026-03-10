Haberler

Kütahya'da "zimem defteri" geleneğiyle öğrenciler borçları sildi, erzak dağıttı

Kütahya Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, zimem defteri ve sadaka taşı geleneklerini kullanarak, kantindeki borçları ödeyip ihtiyaç sahiplerine yardım etti. Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen bu dayanışma ile öğrenciler, toplumsal sorumluluk bilinci kazandı.

Kütahya Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, Osmanlı döneminden miras kalan "zimem defteri" ve "sadaka taşı" geleneklerini günümüze taşıyarak, okul kantinine borcu olan arkadaşlarının hesaplarını kapattı ve mahalledeki ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzattı.

Milli Eğitim Bakanlığının "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri kapsamında harekete geçen öğretmen ve öğrenciler, yardımlaşma kültürünü okul sınırlarının dışına taşıdı. Okul içinde oluşturulan "sadaka taşı" kumbarasında toplanan bağışlar, ihtiyaç sahibi ailelere ve kantin borcu olan öğrencilere umut oldu.

Osmanlı'da varlıklı kişilerin, borçluların kim olduğunu bilmeden bakkal defterlerindeki borçları ödemesi esasına dayanan zimem defteri geleneği, okul kantininde uygulandı. Toplanan bağışlarla, maddi imkansızlık nedeniyle kantine borç yazdıran öğrencilerin tüm hesapları, isimleri açıklanmaksızın ödendi.

Öğrenciler, sadaka taşında biriken, öğretmen ve okul personelinin bağış paralarıyla da aldıkları erzak paketlerini ve nakit yardımlarını, Zafertepe Mahallesi muhtarıyla işbirliği yaparak belirledikleri ailelere ulaştırdı. Kapı kapı dolaşarak yardımları teslim eden gençler, mahalle sakinlerinin Ramazan ayını tebrik ederek geleneksel dayanışmanın en güzel örneğini sergiledi.

"Yardımı alan da yapan da birbirini bilmiyor"

Okul Müdürü Zeki Kilitçi, yürütülen faaliyetlerle ilgili yaptığı açıklamada, yardımlaşma kültürünün okulda yıl boyu sürdüğünü ancak ramazan ayında zirveye ulaştığını belirtti.

Kilitçi, şu ifadeleri kullandı:

"Sadaka taşı ve zimem defteri, Osmanlı'da gizli yardımlaşmanın sembolüdür. Biz bu kültürü okulumuzda yaşatıyoruz. Toplanan paraların bir kısmıyla kantinde hesabı olan öğrencilerimizin borçlarını kapattık. Bu süreçte borcu ödenen öğrencinin haberi olmuyor, yardımı yapan hayırsever de kime yardım ettiğini bilmiyor. Tamamıyla 'sağ elin verdiğini sol elin görmediği' bir sistemle hareket ediyoruz."

Kilitçi, mahalle muhtarlığı ile koordineli şekilde yürütülen erzak dağıtımıyla da öğrencilerin toplumsal sorumluluk bilinci kazandığını vurgulayarak, projeye destek veren öğretmen, veli ve öğrencilere teşekkür etti.

Çalışmaya katılan öğrencilerden Sıla Özbek, arkadaşlarıyla ramazan ayında böylesine bir yardımlaşma faaliyeti içinde bulunmaktan son derece mutlu olduğunu belirtti.

Öğrencilerden Nurcan Ay ise ramazan ayının kendisinde çok güzel duygular oluşturduğunu, bu duyguların yardımlaşma etkinlikleriyle daha da anlamlandığını söyledi.

Kaynak: AA / Ramazan Doğan
