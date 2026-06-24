Kütahya’da Muharrem Ayı Oruç ve Lokma Paylaşımı

Kütahya'da, Muharrem ayı dolayısıyla "Oruç Açma ve Lokma Paylaşımı" programı gerçekleştirildi.

Kütahya Hacı Bektaş Veli Cemevi'ndeki programa Vali Musa Işın, Alevi Dedesi Ali Eker ve Dernek Başkanı Niyazi Togan ve vatandaşlar katıldı.

Vali Musa Işın, burada yaptığı konuşmada, Muharrem ayının İslam dünyası için büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Bu ayın birlik ve beraberlik duygularının güçlendiği, ibadetlerin arttığı müstesna zamanlardan biri olduğunu dile getiren Işın, şunları söyledi:

"Bu ay, evet Hazreti Peygamber'in sevgili torunu Hazreti Hüseyin'in Kerbela'da şehit edildiği bir aydır aynı zamanda. Yani matem ayıdır hepimiz için. Muharrem ayında Hazreti Nuh Peygamber'in döneminden itibaren gelen bir kutsallığı vardır. Ama Hazreti Hüseyin'in bu ayda şehit edilmesi Muharrem ayına bambaşka bir anlam katmıştır. Dolayısıyla Muharrem ayı bu nedenle çok kıymetlidir, çok değerlidir."

Hazreti Ali, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'in örnek hayatlarının iyi anlaşılması gerektiğini vurgulayan Işın, onları sevmenin en güzel yolunun ahlaklarını, adalet anlayışlarını ve yaşam biçimlerini örnek almak olduğunu dile getirdi.

Alevi Dedesi Ali Eker de, programa katılımlarından dolayı Vali Işın'a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından katılımcılar, muharrem ayı vesilesiyle oruç açma ve lokma paylaşımı gerçekleştirdi.