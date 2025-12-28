Kütahya'da şehir merkezine mevsimin ilk karı yağdı

Kütahya şehir merkezi, mevsimin ilk kar yağışıyla beyaza büründü.

Akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı kent merkezinde park, bahçe ve araçların üstünü beyaza bürüdü.

Kar yağışıyla birlikte beyaza bürünen Zafer Meydanı'ndan geçenler yağan karın keyfini yaşadı.

Kütahya'nın simgelerinden "Çinili Vazo" önünde fotoğraf çektiren vatandaşlar, kar yağışıyla duydukları mutluluğu dile getirdi.

Antalya'dan Kütahya'ya bir öğrenci yakınını getiren Süleyman Yerlikaya, kar yağışının kendisi için sürpriz olduğunu söyledi.

Antalya'da çok fazla kar yağışıyla karşılaşmadıklarını anlatan Yerlikaya, "Kütahya'ya geldiğimiz ilk gün karla karşılaştık ve çok mutlu olduk. Ülkemiz genelindeki kuraklıktan dolayı karın yağması bizi ayrıca mutlu etti. Burada bol bol fotoğraf ve video çektik. Bizim için çok güzel bir anı oldu." diye konuştu.