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Meksikalı Rubi Ramirez Martinez Kütahya'da Müslüman oldu

Meksikalı Rubi Ramirez Martinez Kütahya'da Müslüman oldu
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Meksikalı Rubi Ramirez Martinez, Kütahya İl Müftülüğünde düzenlenen ihtida töreniyle kelimeişehadet getirerek Müslüman oldu ve Ayşe ismini aldı. Törende kendisine Kur'an-ı Kerim ve İspanyolca meali hediye edildi.

Kütahya'da Meksikalı Rubi Ramirez Martinez, kelimeişehadet getirerek Müslüman oldu ve "Ayşe" ismini aldı.

İl Müftülüğünde gerçekleştirilen ihtida merasimi, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Merasimde konuşan İl Müftü Yardımcısı Salim Üzülmez, İslam dininin temel esasları ve inanç ilkeleri hakkında Martinez'e bilgilendirmede bulundu.

Daha sonra kelimeişehadet getirerek İslam dinini seçen Martinez, "Ayşe" ismini kullanmaya karar verdi.

Törenin sonunda Üzülmez, Müslüman olan Ayşe'ye ihtida belgesi ile Kur'an-ı Kerim ile Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çıkan İspanyolca Kur'an-ı Kerim meali takdim etti.

Kaynak: AA / Ramazan Doğan
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