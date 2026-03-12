Haberler

Macaristan milli kahramanı Kossuth, Kütahya'daki müze evde anıldı

Macaristan milli kahramanı Kossuth, Kütahya'daki müze evde anıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Macaristan milli kahramanı Lajos Kossuth, 1850-1851 yılları arasında Kütahya'da sürgün hayatı yaşadığı evde yapılan törenle anıldı. Törende Türk ve Macar milli marşları çalınarak Kossuth Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Macaristan milli kahramanı Lajos Kossuth, 1850-1851'de Kütahya'da sürgün hayatı yaşadığı evde düzenlenen törenle anıldı.

Macaristan Özgürlük Savaşı'nın 178'inci yılı dolayısıyla, Börekçiler Mahallesi'nde 1982'de "Macar Evi" adıyla müzeye dönüştürülen binanın bahçesinde yapılan törende, Türk ve Macar milli marşları okundu, Kossuth Anıtı'na çelenkler bırakıldı.

Kütahya Valisi Musa Işın, burada yaptığı konuşmada, Türk-Macar ilişkilerinin Osmanlı dönemi öncesine dayandığını ve günümüze kadar devam ettiğini söyledi.

Türk milletinin tarih boyunca kendisine sığınan bütün insanlara misafirperver davranarak sahip çıktığını belirten Işın, şöyle devam etti:

"Dönemin istilacı güçleri Osmanlı Devleti'ne sığınan Lajos Kossuth'un teslim edilmesini talep etmiştir. Padişah ise bu misafirini teslim etmemiştir. O dönem Osmanlı'nın en zayıf olduğu dönemdir. Buna rağmen misafirine sahip çıkmıştır. Türk milleti böyle bir asil millettir. Aynı zamanda Macaristan ve Türkiye, Türk Devletleri Teşkilatı'na mensup devletlerdir. Bu süreç çok güzel şekilde devam etmektedir."

Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis de Lajos Kossuth'un Kütahya'da kaldığı dönemde ülkesinin özgürlüğü için çalıştığını vurguladı.

Kossuth'un Kütahya'yı çok sevdiğini dile getiren Matis, "Kossuth, Kütahya'da bulunduğu dönemde Macaristan'ın özgürlüğü için aktif bir diplomasi çalışmaları gerçekleştirdi. Burada ülkemiz için bir anayasa taslağı oluşturdu. Kossuth hayatı boyunca Mustafa Kemal Atatürk gibi ülkesinin egemenliği ve özgürlüğü için çalıştı." ifadelerini kullandı.

Programda, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ve Macaristan Fahri Konsolosu İsmet Güral da birer konuşma yaptı.

Törenin ardından Kossuth ve ailesine ait eşyaların sergilendiği müze gezildi.

Lajos Kossuth

Macaristan'ın 1848-1849 yıllarında Özgürlük Savaşı'nı yöneten Lajos Kossuth, Avusturya ordusunu ülkesinden çıkardıktan sonra cumhuriyeti ilan etti ve ülkenin ilk cumhurbaşkanı oldu.

Rusların yardımıyla yeniden ülkesine saldıran Avusturya ordusuna yenilen Kossuth, ailesiyle sürgüne geldiği Kütahya'da 1850-1851 yıllarında kaldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kossuth'un Kütahya'daki iki katlı ve 7 odalı evini restore ederek, 1982 yılında müzeye dönüştürdü.

Kaynak: AA / Muharrem Cin
İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'den ilk açıklama

İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'den ilk açıklama
İngiliz gazetesinden Mücteba Hamaney hakkında bomba iddia: Bacağı koptu, yoğun bakımda

Görüntülü mesaj vermedi, İngilizlerin vahim bir iddiası var
Gerald Ford uçak gemisinde yangın çıktı

ABD, İran'da en çok buna güveniyordu! Alevlere teslim oldu
İsrail, Lübnan'da üniversiteyi vurdu! Türkiye'den sert tepki

Trump'a özenip eğitim yuvasını vurdu! Türkiye'den sert tepki geldi

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Galatasaray'ı çok seviyorum ama...' deyip sezon sonunda ayrılığı açıkladı

"G.Saray'ı çok seviyorum ama..." deyip sezon sonunda ayrılığı açıkladı
İslam Memiş, altın yatırımcılarının beklediği haberi verdi

İslam Memiş, altın yatırımcılarının beklediği haberi verdi
Öğretmenleri canından bezdiren müdür için gereken yapıldı

Öğretmenleri canından bezdiren müdür için gereken yapıldı
Zehra 10 gündür aranıyordu! Korkunç gerçek hobi bahçesinde ortaya çıktı

10 gündür aranıyordu! Korkunç gerçek hobi bahçesinde ortaya çıktı
'Galatasaray'ı çok seviyorum ama...' deyip sezon sonunda ayrılığı açıkladı

"G.Saray'ı çok seviyorum ama..." deyip sezon sonunda ayrılığı açıkladı
Melek Mosso'ya tepki yağıyor: Hiç annenin kızı değilsin

Ünlü sanatçıya tepki yağıyor: Hiç annenin kızı değilsin
Kante'nin oturduğu evi duyanlar hayret ediyor

Kante'nin oturduğu evi duyanlar hayret ediyor