Kütahya'da otomobil park halindeki işçi servisine çarptı: 2 yaralı
Kütahya'da kontrolden çıkan bir otomobil, park halindeki işçi servisine çarparak iki kişiyi yaraladı. Olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kütahya'da kontrolden çıkan otomobilin park halindeki işçi servisine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kaza, Fuatpaşa Mahallesi Alpaslan Sokak'ta meydana geldi. Hakan D. idaresindeki 43 HD 488 plakalı otomobil, Ahi Evran Caddesinden ana yola çıkmak istediği sırada aşırı hız nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
Hızını alamayan otomobil, refüjü aşarak yol kenarında park halinde bulunan işçi servisine çarptı.
Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Hakan D. ile otomobilde bulunan eşi Nazife D. yaralandı.
Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.
İşçi servisinin altına giren otomobil forklift yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.