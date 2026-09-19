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Kütahya'da karşıdan karşıya geçen 2 yaya otomobilin çarpmasıyla yaralandı

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Kütahya'da karşıdan karşıya geçen 2 yaya otomobilin çarpmasıyla yaralandı
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Kütahya-Afyonkarahisar kara yolu Sporkent Köprülü kavşağı yakınında meydana gelen kazada, çevre yolundan karşıya geçmeye çalışan 2 yaya otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KÜTAHYA'da yolun karşıya geçmeye çalışan 2 yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolu Sporkent Köprülü kavşağının yakınında meydana geldi. S.B. yönetimindki 45 AJF 631 plakalı otomobil, çevre yolundan karşıya geçmeye çalışan Z.D. ve E.A.'ye çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 2 yaralı, ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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