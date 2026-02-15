Kütahya'da kadınlar örerek sosyalleşiyor

KÜTAHYA'da örgü evi atölyesinde buluşan yaklaşık 50 kadın, hem sosyalleşip hem de ördüklerini her ay bir yardım kuruluşuna bağışlıyor. Örgü evinin kurucusu Gamze Peker, atölyeye gelen kadınların örgüden tığ işine kadar çeşitli el sanatları ürünler üreterek aile ekonomilerine de katkı sağladığını ifade etti.

Atakent Mahallesi'nde Gamze Peker tarafından 1,5 yıl önce kurulan Modern Örgü Evi, kısa sürede kadınların buluşma noktası haline geldi. Peker, kendisine atölye oluşturmak için açtığı iş yerinin tuhafiye dükkanı olmaktan çıkarak, örgü evine dönüştüğünü söyledi. Örgü evi atölyesinde yaklaşık 50 kadın bir araya gelip örgü ve nakış işleri yaparken, hem sosyalleşiyor hem de ev ekonomilerine katkı sağlıyor. Ayrıca, kadınlar örgü evi atölyesinde her ay yapılan şapka ve bereleri bir yardım kuruluşuna bağışlıyor. Dükkanı ticari kaygıyla açmadığını belirten Gamze Peker, "Kadınlarla toplanıyoruz, burada sosyal bir toplum oluşturup el birliğiyle bir şeyler üretiyoruz. Herkes birbirine bildiği şeyleri öğretiyor ve çok güzel zaman geçiriyoruz. Örgü adı altında birçok şey yapıyoruz. Çok güzel çantalar örüyoruz, panç nakışı işliyoruz. Kütahya'nın kadınları zaten çok becerikli. Biz aslında onlara bir şey öğretmiyoruz, sadece yol gösteriyoruz" dedi.

HER AY YARDIM KURULUŞUNA DESTEK SAĞLIYORLAR

Atölyede sosyal sorumluluk projeleri de yürüttüklerini söyleyen Peker, "Kendimize, çocuklarımıza, eşlerimize bir şeyler örüyoruz ama aynı zamanda sosyal sorumluluk projeleri yapıyoruz. Mesela her ay toplanan şapka ve berelerimizi bir yardım kuruluşuna iletiyoruz. Buradan kadınlara da sesleniyorum; buraya gelip müşteri olmalarına gerek yok. Herhangi ürettikleri şapkayı, bereyi getirip bize teslim edebilirler. Biz her ay toparlayıp, eksiklerini tamamlayıp bir yardım kuruluşuna iletiyoruz" diye konuştu.

'ÖRGÜ TERAPİ GİBİ'

Örgünün yalnızca bir hobi olmadığını ifade eden Gamze Peker, "Ben burayı açarken yıllardır hayalini kurduğum bir şeyi gerçekleştirdim. Eşim, çocuklarım, gelinlerim ve arkadaşlarım bana çok büyük destek oldu. Biz örgü örerken renklerle dans ediyoruz, ilmeklerle dans ediyoruz. Hayallerimizi o örgüye yansıtıyoruz. Biliyorsunuz, örgü insanı anda tutuyor. Geçmişinizle uğraşmayı bırakıyorsunuz, gelecek kaygısını bırakıyorsunuz. Bu bir terapi aslında. Dünya da bir trend bu. Psikologlar da bunu zaten destekliyor. Onun için güzel bir şey yaptığımızı düşünüyoruz. Buyursun gelsinler hep beraber hayallerimizi burada gerçekleştirelim" ifadelerini kullandı.

Atölyeye düzenli olarak katılan kadın sayısının 50'yi geçtiğini belirten Peker, hem sağlıklı ürünler kullandıklarını hem de aile bütçesine katkıda bulunduklarını da sözlerine ekledi.