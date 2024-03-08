Üye Girişi
Haberler

Kütahya'da Kadınlar Gökyüzüne Balon Bıraktı

Güncelleme:

Kütahya'da AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen programda, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamaları kapsamında kadınlar gökyüzüne balon bıraktı. AK Parti Kütahya Belediye Başkan adayı Kamil Saraçoğlu da kadınları ziyaret ederek, günlerini kutladı.

Kütahya'da bir grup kadın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle gökyüzüne balon bıraktı.

Ak Parti Kütahya Kadın Kolları Başkanlığı, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Zafer Meydanı'nda program düzenledi.

Partinin İl Kadın Kolları Başkanı Esra Özbek Balcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, AK Parti'nin kurulduğu günden bugüne temel insan haklarını göz önüne alarak kadınlara yönelik birçok düzenlemeyi hayata geçirdiğini söyledi.

AK Parti hükümetlerinin, 2010 yılında Anayasa'da yaptığı düzenlemeyle kadın erkek fırsat eşitliğini daha da güçlendirdiğini belirten Balcı, "2013 yılında kamusal alanda kılık kıyafet özgürlüğünün getirilmesiyle kadınlar arasındaki ayrımcılığı tamamen ortadan kaldırdık. 7 Haziran 2015 tarihinde kadınlar seçme ve seçilme hakkını tam olarak kullanmaya başladı." diye konuştu.

Açıklamanın ardından kentin sembolü Çinili Vazo etrafında bir araya gelen kadınlar, ellerindeki mavi ve pembe renkli balonları gökyüzüne bıraktı.

AK Parti Kütahya Belediye Başkan adayı Kamil Saraçoğlu da kadınları ziyaret ederek, Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Kaynak: AA / Güncel

Kamil Saraçoğlu AK Parti Kütahya Kadın Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Özcan Aksu kimdir? Zafer Partisi Beylikdüzü Belediye Başkan adayı Özcan Aksu kaç yaşında, nereli? Mehmet Türkmen kimdir? CHP İzmir Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı Mehmet Türkmen kaç yaşında, nereli? Behice Ünsal İşçimenler kimdir? CHP İzmir Karşıyaka Belediye Başkan Adayı Behice Ünsal İşçimenler kaç yaşında, nereli? DEM Parti İzmir Balçova Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Balçova adayı Hüseyin Çelik ve Batıgül Tunç kimdir? DEM Parti İzmir Bayındır Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Bayındır adayı Rojda Tanman ve Aptullah Çimen kimdir? Kürşat Dağ kimdir? Zafer Partisi İstanbul- Pendik Belediye Başkan adayı Kürşat Dağ kaç yaşında, nereli? Nurşen Balcı kimdir? CHP İzmir Karaburun Belediye Başkan Adayı Nurşen Balcı kaç yaşında, nereli? Türker Tolga Topaloğlu kimdir? Zafer Partisi Bakırköy Belediye Başkan Aday Adayı Türker Tolga Topaloğlu kaç yaşında, nereli? Emine Helil İnay Kınay kimdir? CHP İzmir Karabağlar Belediye Başkan Adayı Emine Helil İnay Kınay kaç yaşında, nereli? Mustafa Günay kimdir? CHP İzmir Güzelbahçe Belediye Başkan Adayı Mustafa Günay kaç yaşında, nereli? DEM Parti İzmir Bayraklı Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Bayraklı adayı İsmet Akbulak ve Pervin Polat kimdir? Ünal Işık kimdir? CHP İzmir Gaziemir Belediye Başkan Adayı Ünal Işık kaç yaşında, nereli? DEM Parti İzmir Bergama Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Bergama adayı Rojbin Tufan ve Ahmet Yaşaroğlu kimdir? DEM Parti İzmir Bornova Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Bornova adayı Saki Gök ve Fevziye Ünal kimdir? Ulaş Öztürk kimdir? Zafer Partisi Bahçelievler Belediye Başkan adayı Ulaş Öztürk kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title