Kütahya'da kadınlar arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

Güncelleme:
Kütahya Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde kıskançlık nedeniyle çıkan kavgada Dilruba Işık, bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili Sevgi K. tutuklandı.

Kütahya'da kadınlar arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde ikamet eden Dilruba Işık (31) ile arkadaşı Sevgi K. (27) arasında "sevgili kıskançlığı" nedeniyle tartışma çıktı. Olayın kavgaya dönüşmesi üzerine Sevgi K., Işık'ı bıçakladı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Işık ile darp sonucu yaralanan Sevgi K. sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Işık, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan Sevgi K, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Muharrem Cin - Güncel
