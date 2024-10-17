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Kütahya'da İzinsiz Kazı Yapan 8 Şüpheli Yakalandı, 2'si Tutuklandı

Kütahya'da İzinsiz Kazı Yapan 8 Şüpheli Yakalandı, 2'si Tutuklandı
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Kütahya'nın Emet ilçesinde, tarihi eser aramak amacıyla izinsiz kazı yapan 8 kişi gözaltına alındı. Kazı sırasında yakalanan şüphelilerden 2'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kütahya'nın Emet ilçesinde, tarihi eser aramak için sit alanında kamyon, traktör, su tankeri ve çeşitli araç gereçlerin de olduğu ekipmanla izinsiz kazı yaparken yakalanan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İlçeye bağlı İkibaşlı köyü yakınlarında bulunan sit alanındaki Maltepe Tümülüsü mevkisinde park halindeki araçtan şüphelenen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede arama yaptı.

Ekipler, bir grup şüpheli tarafından yaklaşık 15 metre derinliğinde bir alanda izinsiz kazı yapıldığını belirledi.

Kültür ve tabiat varlığı bulmak için kamyon, 2 traktör, traktöre bağlı su tankeri ve çeşitli ekipmanla kazı yapan A.İ, Ü.H, M.Ç, S.G, E.Y, F.Y, M.İ.V. ile M.Y, gözaltına alınarak İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Y. ile M.Ç. tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Ramazan Doğan - Güncel

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