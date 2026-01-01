Kütahya'da cezaevinden izinli çıkan hükümlü öldü
Kütahya T Tipi Kapalı ve Açık İnfaz Kurumu'ndan izinli çıkan M.A., arkadaşlarıyla uyuşturucu kullanırken fenalaştı ve olay yerinde hayatını kaybetti. Ölüm, şüpheli olarak değerlendirilip polis tarafından soruşturma başlatıldı.
Kütahya'da cezaevinden izinli çıkan hükümlü yaşamını yitirdi.
Kütahya T Tipi Kapalı ve Açık İnfaz Kurumu'ndan 10 gün önce izinli çıkan hükümlü M.A'nın (30), 75. Yıl Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde arkadaşıyla uyuşturucu kullanırken fenalaştığı iddia edildi.
Arkadaşının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, M.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Sağlık ekibinin olayı "şüpheli ölüm" olarak değerlendirmesi üzerine polis çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından M.A'nın cesedi, Kütahya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.
M.A'nın cesedinden alınan örnekler ise Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.