Haberler

İstinat duvarına çarpan otomobilde hayatını kaybetti

Kütahya'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil istinat duvarına çarptı. Kazada Furkan Okayay hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

KÜTAHYA'da istinat duvarına çarpan otomobildeki Furkan Okayay (24) hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Okçu Güveçci Caddesi'nde meydana geldi. Alperen Bayraktar'ın (20) kontrolünü yitirdiği 43 ABM 646 plakalı otomobil yolun sağ tarafındaki istinat duvarına çarptı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Bayraktar ile yanındaki Hamza Özçelik (25), Bilal Hakan Özçelik (19), Muhammedcan Aslan Bişgin'in (17) ve Furkan Okayay yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Furkan Okayay tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
