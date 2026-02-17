Haberler

Kütahya'da tomruk biçme makinesinin üstüne düşen işçi öldü

Simav ilçesinde bir kereste atölyesinde tomruk biçme makinesinin üzerine düşen Ali Ertem (40) hayatını kaybetti. Olay sonrası sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, bir kereste atölyesinde tomruk biçme makinesinin üstüne düşen işçi hayatını kaybetti.

101 Evler Mahallesi'nde faaliyet gösteren kereste atölyesinde çalışan Ali Ertem (40), tomruk işleme sırasında dengesini kaybederek tomruk biçme makinesinin üstüne düştü.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Ertem'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

İki çocuk babası Ertem'in cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA " / " + Muharrem Cin -
Yenidoğan savcısı Yavuz Engin'e tehdit davasında karar

Türkiye'nin konuştuğu savcıyı tehdit davasında karar

