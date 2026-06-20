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Kütahya'da inşaatta iskelenin devrildiği kazada ölü sayısı 3'e yükseldi

Kütahya'da inşaatta iskelenin devrildiği kazada ölü sayısı 3'e yükseldi
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Kütahya'da bir inşaat alanında iskelenin devrilmesi sonucu 6 metre yükseklikten düşen 4 işçiden 3'ü hayatını kaybetti. Tedavi gören son işçi Abdullah Kaya'nın da vefat etmesiyle ölü sayısı 3'e çıktı.

KÜTAHYA'da bina inşaatında iskelenin devrilmesi sonucu metrelerce yükseklikten düşerek ağır yaralanan işçilerden Abdullah Kaya (60) da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kaya ile birlikte kazada yaşamını yitiren işçi sayısı 3'e yükseldi.

Olay dün Bölücek Mahallesi Hekim Sinan Şair Şeyhi Bulvarı üzerindeki inşaatta meydana geldi.Binanın inşaatında çalışan işçilerin bulunduğu iskelenin üzerine makara devrilmesi sonucu çöken iskele üzerinde bulunan işçiler Mustafa Olgun (46), Abdullah Kaya (60), Hamit Sarı (71) ve Süleyman Türkoğlu (58), yaklaşık 6 metre yükseklikten düştü. Hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan Süleyman Türkoğlu ve Hamit Sarı, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Hastanede tedavisi süren Abdullah Kaya da bugün yaşamını yitirdi. Böylece kazada hayatını kaybeden işçi sayısı 3'e yükseldi. İşçilerden Mustafa Olgun'un hastanedeki tedavisi sürerken, polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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