Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kütahya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya'da Bölücek Mahallesi Şair Şeyhi Bulvarı'nda iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı; sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kütahya'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bölücek Mahallesi Şair Şeyhi Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerindeki bir işletmeden ana yola çıkmak isteyen E.E. idaresindeki 43 U 5074 plakalı otomobil, seyir halindeki H.S. yönetimindeki 43 SH 752 plakalı otomobile yandan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle yaklaşık 20 metre savrulan 43 SH 752 plakalı otomobil, orta refüje girdi.

Kazada otomobil sürücüsü H.S. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü, ambulansla Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Şair Şeyhi Bulvarı'nda trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Kazaya karışan 43 SH 752 plakalı otomobil, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kaynak: AA
Yerli mi yabancı mı derken düğüm çözüldü! İşte Fener'in yeni hocası

Yerli mi yabancı mı derken düğüm çözüldü! İşte Fener'in yeni hocası
Fon soruşturmasında 37 kişi 18 milyar 340 milyon TL iade etti

Fon soruşturmasında milyarlar geri döndü! Rakam inanılmaz

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'deki başarısız infazın doktoru ilk kez konuştu! 'Beceriksiz değilim'

Başarısız idamın doktoru ilk kez konuştu! Sözleri bomba
Real Madrid'de adım atsa Fenerbahçe para kazanıyor! Arda yine kasayı doldurdu

Real Madrid'de adım atsa Fenerbahçe para kazanıyor!
Görüntü ABD'den değil İstanbul'dan

Görüntü ABD'den değil İstanbul'dan!
İran'da Cadılar Bayramı kutlaması olaylı bitti! 19 işletme kapatıldı

Yasağa meydan okuyup sokaklara döküldüler! Komşu cezayı kesti
Otogaza dev zam geliyor! Litresi 50 lirayı aşacak

Tek seferde yüzde 20 zam! Psikolojik eşik aşılıyor
Metin Hara'dan Adriana Lima ile ilgili iddialara yanıt: Bu sözler bana ait değil

Metin Hara'dan ilgili iddialara tepki: Bu sözler bana ait değil
3 yaşındaki çocuğunu darbeden anne tutuklandı

3 yaşındaki çocuğuna yaptıkları sonrası anne gözünü cezaevinde açtı