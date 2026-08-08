Haberler

Gediz'de İki Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Gediz'de İki Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya'nın Gediz ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu sürücülerden Bayram Taşkın (46) hayatını kaybetti, diğer sürücü O.S.Y. ise yaralandı. Kaza, Eskigediz Beldesi Sanayi Sitesi önünde meydana geldi; araçlarda sıkışan sürüçüler itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Taşkın hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamazken, O.S.Y.'nin tedavisinin sürdüğü belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu sürücülerden Bayram Taşkın (46) hayatını kaybetti, diğer sürücü ise yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Gediz ilçesi Eskigediz Beldesi Sanayi Sitesi önünde meydana geldi. O.S.Y. (20) yönetimindeki 43 AHV 622 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Bayram Taşkın'ın kullandığı 64 SK 862 plakalı otomobil ile çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçlarında sıkışan iki sürücü, itfaiye erlerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Ambulans ile hastaneye kaldırılan yaralı sürücülerden Taşkın, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. O.S.Y.'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cevdet Yılmaz'dan Mısır'ın Mekke Anlaşması'na katılımına yeşil ışık: Neden olmasın?

Erdoğan'ın yardımcısı sinyali verdi! Bu imza atılırsa dengeler değişir

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeni Partili Günaydın'dan Beşikçioğlu'na olay sözler: Adam uyuşturucu kullanıyor

Beşikçioğlu'nu satan satana! Bu kez darbeyi en yakınından yedi
Dembele eşinin peçe tercihini anlattı: Güzel yüzüm...

Bu peçenin nedeni belli oldu: Güzel yüzüm...
Bakan Şimşek'ten oğlu için iş isteyen yaşlı kadına Kürtçe yanıt

Bakan Şimşek'ten oğlu için iş isteyen yaşlı kadına Kürtçe yanıt
Vapurda skandal görüntü! Şort giyen genç kıza bastonla vurdu

İstanbul'da infial yaratan görüntü
Dünya Bankası'ndan Suriye'ye 100 milyon dolarlık hibe

Komşuya para muslukları açıldı! 100 milyon dolar hibe ettiler
Kayahan'ın 'Gönül Köşkü' satılıyor! İstenen rakam dudak uçuklattı

Kayahan'ın "Gönül Köşkü" satılıyor! İstenen rakam dudak uçuklattı
Fenerbahçe Lukaku için masada: Napoli'nin istediği rakam belli oldu

Ve beklenen oldu!