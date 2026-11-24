Kütahya'da iki otomobil Bölücek Kavşağı'nda çarpıştı, 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya-Tavşanlı kara yolu Bölücek Kavşağı'nda iki otomobil çarpıştı, kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı; tedavi altına alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kütahya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
C.A. idaresindeki 61 ALD 674 plakalı otomobil, Kütahya- Tavşanlı kara yolu Bölücek Kavşağı'nda M.G. yönetimindeki 06 BB 3031 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle M.G. idaresindeki otomobil refüje çarptı. Kazada sürücü M.G. ile otomobilde bulunan S.D. yaralandı.
Çevredekilerin kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.